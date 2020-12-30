شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الجديد يشهد تركيبة سياسية وحزبية غير مسبوقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب الجديد لـ"الخليج 365" على أن البرلمان القادم سيكون مختلف شكلا وموضوعا عن البرلمانات السابقة بسبب التنوع الحزبى الذى يتمتع به، ما يثرى الحياة السياسية فى مصر، ويعطيها زخم كبير.

وقال النائب محمد العمارى، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب الجديد هو أول برلمان يشهد تنوع حزبى يشمل 13 حزبا وعدد كبير من المستقلين، وهذا يعطى أملا كبيرا، وتنوع فى الأداء الحزبا تحت القبة لإثراء الممارسة الحزبية.

وفى سياق متصل، قال النائب عبد الوهاب خليل، إن برلمان 2020 يختلف عن برلمان 2015 حيث يضم تنوع حزبى كبير، والوضع مختلف نهائيا، حيث يوجد تعددية حزبية كبيرة، ومشاركة العديد من الأحزاب، مما يثرى الحياة السياسية والحزبية فى الشارع المصرى، بالإضافة إلى أن هذا الوضع سينعكس على الأوضاع فى الشارع المصرى بصورة عامة، وسيكون العمل فى إطار المصلحة العامة والمواطن فى نفس الوقت.

ولفت خليل إلى أنه يسعى للعمل على الجانب الخدمى خلال الفترة المقبلة، مثل الصحة التعليم وغيرها، وهذا لا يعني إغفال الجانب التشريعى الذى يعد حق أصيل للبرلمان.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمود الضبع، إن البرلمان ضم كل الفئات والشباب وهناك تعددية حزبية كبيرة، فى صورة لم نلحظها فى الانتخابات البرلمانية السابقة، وهذا بدوره سينعكس على العمل والاختصاصات التشريعية والرقابية لمصلحة المواطن والمواطن فى نفس الوقت.

وأشاد عضو مجلس النواب بما تشهده الدولة من طفرة كبيرة خاصة فى قطاع تطوير العشوائيات والاهتمام بالصعيد بشكل عام، لافتًا إلى أن الإنجازات فى كل مكان تتحدث عن نفسها، وملف العشوائيات الذى كان من أخطر الملفات أصبح يحظى باهتمام كبير ولم تعد هناك عشوائيات أوعلى الأقل مناطق خطيرة.