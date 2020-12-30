شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من عاصفة ثلجية ضخمة تضرب اليابان.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية بالفعل من وإلى المناطق الساحلية في بحر اليابان، رغم أنه من المتوقع أن ينخفض عدد المسافرين بشكل كبير خلال عطلة نهاية العام والعام الجديد بسبب جائحة كورونا.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يضرب جليد كثيف شمال وشرق اليابان والمناطق الساحلية على الخط الساحلي لبحر اليابان اليوم الأربعاء وفي وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تتراكم ثلوج بارتفاع 80 سنتيمترا في منطقة هوكوريكو وما يصل إلى 50 سنتيمترا في شرق وشمال شرق اليابان خلال 24 ساعة حتى صباح الخميس.
وتقطعت السبل بأكثر من ألفي مركبة في منتصف ديسمبر لمدة يومين على طريق سريع ثلجي في مقاطعة نيجاتا ، شمال غربي طوكيو.
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