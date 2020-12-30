أستراليا تفرض قيودا صحية أكثر صرامة في سيدني

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وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيرجيكليان إن عدد الزوار المسموح لهم بدخول المنازل في سيدني للاحتفال بليلة رأس السنة تم تقليصه من عشرة إلى خمسة ، كما تم تخفيض التجمعات الخارجية من 50 إلى 30 شخصا.
يأتي ذلك بعد اكتشاف مجموعة من ستة أشخاص مصابين بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا خلال الليل في عائلة واحدة في وسط غرب المدينة. وقالت بيرجيكليان إن العدد الإجمالي للمصابين في سيدني ارتفع إلى .147
وحثت بيرجيكليان الجميع في سيدني على البقاء في المنازل ومشاهدة الألعاب النارية في التلفزيون أثناء بثها في جميع أنحاء العالم.
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