شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب تقدم التماسا للمحكمة العليا بشأن نتائج الانتخابات في ويسكونسن والان نبدء بالتفاصيل
ويطعن الالتماس على قرار المحكمة العليا بولاية ويسكونسن الذي "سمح باحتساب أكثر من 50 ألف صوتي غيابي بشكل غير قانوني"، بحسب حملة ترامب.
واعتمدت جميع الولايات الأمريكية نتائجها الانتخابية مما عزز فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.
وتسعى حملة ترامب من خلال الدعوى القضائية، لإلغاء فوز بايدن في ولاية ويسكونسن، على الرغم من أن فوز ترامب في الولاية لن يغير نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وتتجه جميع الأنظار حاليا إلى يوم 6 يناير، حيث من المفترض أن يصادق الكونجرس على نتائج المجمع الانتخابي المقدمة من الولايات.
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