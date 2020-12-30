موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (د ب أ):
ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن أربعة أشخاص توفوا أمس الثلاثاء جراء إصابتهم بفيروس كورونا .
وأوضحت الوزارة في إيجاز يومي حول جائحة كورونا أنها "سجلت 4 وفيات بسبب فيروس كورونا و211 إصابة جديدة و262 حالة تعاف".
وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الإصابات بالفيروس بلغ 13989، بينما بلغ عدد حالات التعافي 10830، والوفيات 334 حالة وفاة.
وتفاقمت وضعية وباء كورونا في البلاد بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين حيث تم تسجيل 2643 إصابة جديدة و102 حالة وفاة.
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