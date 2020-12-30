سماع دوي انفجار كبير في محيط العاصمة السورية دمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):
أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجار كبير في محيط العاصمة السورية دمشق.
وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) أفادت قبل قليل بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" في أجواء ريف دمشق.
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