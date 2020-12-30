موجهة وفائقة الدقة.. الخارجية الأميركية توافق على إمكانية بيع ذخائر للسعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع ثلاثة آلاف من الذخائر الموجهة فائقة الدقة للسعودية في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليار دولار.

وقال البنتاغون إنّ الصفقة ستشمل ثلاثة آلاف من القنابل صغيرة القطر جي.بي.يو-39 والحاويات ومعدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.

وأضاف في بيان: “الصفقة المقترحة ستحسن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر أرض-جو الموجهة بعيدة المدى”. وتابع أن “حجم ودقة القنابل صغيرة القطر يفسحان المجال أمام ذخيرة فعالة تتسبب في أضرار جانبية أقل”.

ورغم موافقة وزارة الخارجية فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو إتمام مفاوضات. وقال البنتاغون إن شركة بوينغ هي المتعاقد الرئيسي للأسلحة.