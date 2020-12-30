تعيين مدير جديد لشرطة عدن وناصر لخشع سفيرًا في وزارة الخارجية

تعيين مدير جديد لشرطة عدن وناصر لخشع سفيرا في وزارة الخارجية

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا، بتعيين العميد مطهر علي ناجي الشعيبي، مديرًا عامًا لشرطة محافظة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، وترقيته إلى رتبة لواء، خلفًا للواء شلال علي شائع الذي أعلن عودته إلى المدينة لتسليم المهام.



ونشرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، نص القرارات الرئاسية التي تشير أيضًا إلى تعيين اللواء شلال علي شائع، ملحقًا عسكريًا في سفارة الجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما عيّن الرئيس هادي، اللواء علي ناصر لخشع، سفيرًا في وزارة الخارجية بدلًا من منصبه السابق كنائب لوزير الداخلية اليمني.

وكان الرئيس اليمني قد أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر يوليو/ تموز الماضي، بتعيين اللواء محمد الحامدي مديرًا عامًا لشرطة عدن خلفًا للواء شلال شائع ضمن ترتيبات الآلية الجديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض المُبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية، إلا أن اللواء الحامدي لم يصل إلى عدن خلال الفترة الماضية.

وكان اللواء شلال شائع مدير أمن عدن السابق، قد أكد أنه سيعود إلى مدينة عدن، صباح غدٍ الأربعاء، مؤكدًا استعداده لتسليم المهام لخلفه.

وقال شلال شائع، إنه جاهز ومستعد للتسليم لخلفه، وإنه سيكون عونًا له.

ويبلغ عدد وزراء حكومة المناصفة الجديدة في اليمن 24 وزيرًا، إلى جانب رئيس الوزراء، إلا أن 23 منهم أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض، السبت الماضي، عدا وزير الإدارة المحلية حسين عبدالرحمن الأغبري مرشح الحزب الناصري الذي رفض أداء اليمين في الرياض، متمسكًا بضرورة تأديتها في عدن.