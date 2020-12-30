شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. ألف إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و24 حالة بالصين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة إضافية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 59 ألفا و.773

كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 879 وفاة.

فيما ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء أن البر الرئيسي الصيني سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 27 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 17 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وأضافت أن الحالات المحلية السبع سُجلت في إقليمي لياونينغ وهيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد والعاصمة بكين.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 17 حالة بدون أعراض، ارتفاعا من ثماني حالات مماثلة في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87027 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.