شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف إصابة و468 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت فرنسا أمس، عن تسجيل 11395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 2574041 حالة. وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت كذلك 468 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 64078 حالة.

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