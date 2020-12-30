شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة «بريكسيت» لن تحقق السيادة لبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت» لن تحقق سيادة حقيقية للبلاد.

وبحسب مقال «فيمي أولويل»، فإن الصراع الأساسي المرتبط بالخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي يدور حول تحقيق السيادة والازدهار الاقتصادي، لم تتم تسويته.

ومضى يقول: كان السبب الرئيسي وراء تصويت الناس لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو السيادة والسيطرة الكاملة على قوانيننا.

وأضاف: الآن، سيقول الناخبون المؤيدون لبريكسيت إن السبب في ذلك هو أنهم أرادوا أن تكون المملكة المتحدة قادرة على تغيير قوانينها بطرق تعمل على تحسين حياة مواطني المملكة المتحدة. وتابع: من الناحية الاقتصادية، هذا يعني أن المملكة المتحدة أصبحت أكثر قدرة على المنافسة. وأردف يقول: مع ذلك، وقع رئيس الوزراء بوريس جونسون صفقة تم تصميمها خصيصًا لضمان عدم حصول المملكة المتحدة على ميزة تنافسية على الاتحاد الأوروبي، لأن النتيجة ستكون رسوما جمركية على منتجات المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن جونسون يحتفل بالقدرة على الابتعاد بشكل كبير عن قانون الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، يحتفل بحصوله على صفقة خالية من التعريفة الجمركية. لن يكون هذا منطقيًا إذا فقدت الثانية في اللحظة التي تستخدم فيها الأولى.

ومضى يقول: كرر جونسون الادعاء الذي أدلى به خلال استفتاء 2016 بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يخلق أي حواجز أمام التجارة. لكن هذا ببساطة ليس صحيحًا، لأن مايكل جوف، الوزير المعني بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قال بالفعل إن المصدرين البريطانيين سيواجهون 7 مليارات جنيه إسترليني إضافية سنويًا في التكاليف على الإقرارات الجمركية وحدها.

وأردف الكاتب بقوله: إن فقدان الاعتراف المتبادل بمعايير المنتجات في مناطق معينة واختلافنا التدريجي بعيدًا عن لوائح الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يجعل التجارة أكثر تكلفة.

وتابع: لم يتم إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل حاسم، حيث سيتعين إعادة التفاوض على حصص الصيد في غضون 5 سنوات ونصف. أما إذا أردنا السيطرة على المزيد من مياهنا، فإننا سنواجه رسومًا جمركية لبيع الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي بحسب قول مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه.

وتساءل الكاتب: إذا كان من المفترض أن يصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انتصارًا للطبقة العاملة ضد النخب، فهل ستكون الشركات الكبيرة أم الشركات الصغيرة هي القادرة على تحمل كل الزيادات في تكلفة التجارة؟ وهل ستكون الشركات متعددة الجنسيات أم الشركات الناشئة الصغيرة هي التي ستستفيد أكثر من التحول إلى التجارة خارج أوروبا؟

ومضى الكاتب بقوله: في أوائل يونيو 2016 سجلت مقطع فيديو لشرح سبب كون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كارثة. قلت في نهاية المطاف إننا سنضطر إلى الاختيار بين الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لنا رأي، أو أن نجعل أنفسنا أقل قدرة على المنافسة من الناحية الاقتصادية. هذا الأسبوع وقع جونسون اتفاقًا ينص على أننا إما نتبع قواعد الاتحاد الأوروبي أو نواجه احتمالية فرض رسوم جمركية مع شريكنا التجاري الرئيسي.

واختتم بقوله: نحن على وشك الدخول في مرحلة أخرى من الأزمة السياسية والاقتصادية بطريقة حذرت منها منذ ما يقرب من 5 سنوات.