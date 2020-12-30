شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الدستوري: الغنوشي فاسد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم الحزب الدستوري الحر، رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالفساد الإداري، لمنحه رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» البرلمانية سيف الدين مخلوف جواز سفر خاصاً للمغادرة إلى جنيف دون العودة إلى مكتب مجلس نواب الشعب، ما فجر جدلا واسعا في تونس. وكشفت وزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء)، أن الجواز الذي تسلّمه مخلوف «جواز سفر خاص يسلّم لغاية إتمام مهمّة رسميّة خارج الوطن وبناء على إذن بمأمورية صادر عن الإدارة المعنيّة بالمهمّة»، مؤكدة «أن مصالحها على الحدود ستتولى سحبه من المعني مباشرة حال دخوله الأراضي التونسية». وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري عبير موسي أعلنت أمس الأول، أنها راسلت رئاسة البرلمان لمطالبتها بتوضيحات حول حصول النائب مخلوف على جواز سفر خاص دون أن يتم عرض الموضوع على مكتب المجلس إلى جانب عدم صدور قرار يكلفه بأية مهمة خارجية. واعتبرت في رسالة أن حصول مخلوف على جواز سفر خاص «مخالفة صارخة لمقتضيات النظام الداخلي»، متهمة راشد الغنوشي بـ«الفساد الإداري»، والانحياز. وانتقد النائب عن الكتلة الديموقراطية زياد غناي منح النائب جواز سفر خاصا للقيام بمهمة خارجية، واصفا البرلمان بأنه تحول إلى «مزرعة خاصة بالغنوشي».



كانت هذه تفاصيل خبر الحزب الدستوري: الغنوشي فاسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.