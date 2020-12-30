شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة الضبع: تركيبة البرلمان ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة بتمكين المرأة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة غادة الضبع، إن تركيبة مجلس النواب الجديد السياسية والحزبية تؤكد أن الشارع المصرى أصبح لديه ثقافة الاختيار لممثليه تحت القبة، وهذه التركيبة والتعددية الحزبية ستنعكس على الشارع المصرى، حيث يوجد 13 حزبا ممثلا تحت القبة، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مما يثرى الحياة السياسية والحزبية بشكل عام خلال الفترة المقبلة، من خلال وجود أراء مختلفة وأفكار متعددة، تصب جميعها فى صالح الوطن والمواطن.

وأضافت غادة الضبع، أن تمثيل المرأة تحت القبة فى برلمان 2020 يُعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة ليس فى الحياة النيابية فحسب ولكن فى مختلف الهيئات والقطاعات والوزارات والمؤسسات، حيث استطاعت المرأة أن تثبت نفسها وبجدارة فى مختلف المجالات التى عملت بها، وهذا يؤكد أن المرأة حينما تحصل على الفرصة المناسبة تستطيع إثبات كفاءتها وجدارتها لتولى هذا المنصب، وستكمل المرأة دورها فى الحياة النيابية بمختلف الملفات المسندة إليها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشاكل المرأة بشكل عام وفى محافظات الصعيد بشكل خاص تتلخص فى التهميش، ولكن هذا كان فى العصور السابقة، حيث لم تكن المرأة تحصل على حقها، ولكن خلال السنوات الأخيرة، الجميع شاهد كيف استطاعت المرأة أن تحصل على نصيب كبير فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، وبالفعل المرأة حصلت على 80% من حقوقها.

وتابعت: "كان من أبرز المشاكل التى تواجه المرأة أيضًا الحرمان من التعليم والزواج المبكر والحرمان من الميراث، وغيرها من الملفات التى تم العمل على إزالتها"، كما أشارت إلى أن ملف التمكين الاقتصادى للمرأة من أهم وأبرز الموضوعات التى سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليها تحت القبة خلال الفترة المقبلة.