ريال مدريد “يراهن” علی عودة لاعب مغربي الصيف المقبل

يرغب زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الاسباني، في استعادة اللاعب المغربي براهيم دياز صيف العام المقبل.
وفضل دياز مغادرة الفريق والاستفادة من فترة اعارة حتی نهاية الموسم في ظل عدم نجاحه في ضمان مكانة ضمن التشكيلة الرسمية لفريق العاصمة.
ويوجد اسم دياز ضمن قاٸمة اللاعبين الشباب، الذين يراهن عليهم الفريق الملكي خلال السنوات المقبلة، ليكون ضمن التشكيلة التي ستقود الفريق.
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