“الإیداع والتدبیر للاحتیاط” یحصل ﻋﻠﯽ شهادة التصدیق ISAE 3402

أعلن صندوق الإیداع والتدبیر للاحتیاط عن حصوله ﻋﻠﯽ شهادة التصدیق حسب المعیار الدولي (ISAE 3402 TYPE II) لتدبير نشاط الاستثمارات.

وذكر الصندوق في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بحصوله ﻋﻠﯽ الشهادة الدولیة (ISAE 3402 TYPE 2 )، التي تثبت الکفاءة المهنیة والأداء السلیم لنظام الرقابة الداخلیة المعمول به ﻓﻲ إطار نشاطه “الاستثمارات” لأنظمة التقاعد وصنادیق التضامن.

وحسب البلاغ، فقد اتخذ صندوق الإیداع والتدبیر للاحتیاط خطوة کبرى لملاءمة إجراءات الرقابة الداخلیة مع أفضل الممارسات الدولیة، مشيرا إلى أنه بناء ﻋﻠﯽ نتائج مهمة مراجعة وتدقیق نظام الرقابة الداخلیة لإدارة الاستثمارات والإکتواریة، أثبتت شرکة برایس واترهاوس کوبرز (PWC) أن الضوابط الموضحة ﻓﻲ تقریر ISAE 3402 Type II کانت فعالة خلال الفترة ما بين 1 مارس و31 غشت 2020.

وأوضح المصدر ذاته أن شهادة ISAE 3402 (معیار الدولي لعملیات التأکید 3402) تعد معیارا تم نشره من طرف IAASB (مجلس التدقیق والضمان الدولي)، بهدف منح الزبناء والمدققین ضمانة کافیة بخصوص بیئة العمل وأنظمة المراقبة الداخلیة.

وحسب المصدر ذاته فإن هذه الشهادة جاءت لتعزیز باقة شهادات الامتیاز التي حصل علیها صندوق الإیداع والتدبیر للاحتیاط سنة 2020 من طرف الجمعیة الدولیة للضمان الاجتماعي (AISS)، اعترافا بإتمام ثلاثة برامج متعلقة بمجالات الحکامة، الجیدة وتکنولوجیا المعلومات والاتصالات وکذا جودة الخدمات.