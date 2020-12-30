شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون»: سنصبح أفضل صديق وحليف للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
وقال إنه سوف يدلي بتلك التصريحات قبل القراءة الثانية لمشروع قانون (العلاقة المستقبلية) مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستتم مناقشتها والتصويت عليها من قبل المشرعين في مجلس العموم والأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات قبل أن تصبح قانونا رسميا في بريطانيا.
ومن المقرر أن يقول جونسون في الكلمة التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة مسبقة منها: "الآن، بمشروع القانون هذا، سنصبح جارا ودودا .. أفضل صديق وحليف للاتحاد الأوروبي .. نعمل جنبا إلى جنب عندما تتوافق قيمنا ومصالحنا مع تحقيق الرغبة السيادية للشعب البريطاني في العيش في ظل قوانينه الخاصة التي وضعها برلمانه المنتخب".
وسيقول أيضا: "هذا هو القرار التاريخي الصادر بموجب مشروع القانون هذا".
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