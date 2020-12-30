شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء إنها سجلت 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة انخفاضا من 1359 إصابة و61 وفاة أمس. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها و7520 حالة وفاة".

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