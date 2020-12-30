شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 58 ألف إصابة و1111 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس، عن تسجيلها 58718 إصابة و1111 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وقالت الوزارة في بيان: "وصل العدد الإجمالي بذلك إلى نحو 7​​​.6 ملايين إصابة و 192681 حالة وفاة". وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

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