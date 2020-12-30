شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، أسيرين محررين من بلدة حزما وبلدة الطور بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين إياد الهدرة ومحمد ثائر أبو خليل، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها شمال شرقي القدس.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أيضا، فلسطينيين من محافظة جنين. ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت زياد ياسر السعدي من مدينة جنين، وإسلام سالم عارضة من بلدة عرابة، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
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