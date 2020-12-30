شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفرض قيودا على سفر مسؤولين ألمان والان نبدء بالتفاصيل
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رئيس المخابرات العسكرية الروسية، إيجور كوستيوكوف، وعلى روسي آخر، واتهمتهما بسرقة رسائل بريد إلكتروني للمستشارة أنجيلا ميركل في عملية قرصنة على البرلمان الألماني سنة 2015. ولم ترد أي أسماء في البيان، الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الروسية عن الخطوة.
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