شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمني لـ اليوم: الإعلام التركي يستهدف التشكيك في «اتفاق الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

حذر مسؤول يمني من مخطط تركي لتعميق الأزمة اليمنية من أجل تثبيت أقدام النظام الإيراني في اليمن، مؤكدا أن أنقرة تدعم بقوة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتسعى لعرقلة جهود المملكة في استعادة أمن واستقرار اليمن.

وحذر وكيل وزارة الإعلام اليمني نجيب غلاب في تصريحات لـ«اليوم» من خطاب الإعلام المعادي المدار من إسطنبول، الذي يمارس نوعا من الإرهاب في الاغتيالات الحاصلة في عدن ويستهدف التشكيك بطبيعة اتفاق الرياض ومساره.

ويرى غلاب أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة يترقب اليمنيون التحولات الجديدة في المرحلة المقبلة في تعزيز الجانب الأمني ومواجهة التحديات الاقتصادية، إضافة إلى ترتيب الجبهات العسكرية لمواجهة الانقلاب الحوثي وتحرير بقية المناطق، خاصة بعد حالة التفاؤل، التي ظهرت لدى التكوينات الشعبية في اليمن بعد أداء الحكومة الجديدة للقسم حسب ما يراه المراقبون.

سعر العملة

وقال وكيل وزارة الإعلام في اليمن نجيب غلاب إن ارتفاع سعر العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية بنسبة 30% رغم أن الحكومة ما زالت في طور الحركة الأولى ولم تصل لعدن بعد، زاد الثقة الشعبية في اليمن للمرحلة الجديدة، إضافة إلى المؤشرات الملموسة على أرض الواقع من تواجد المجلس الانتقالي في قلب الشرعية، وانتهاء الاحتراب في أبين وبقية المحافظات، مبينا أن الملف الأمني ما زال قيد العمل وسيظهر خلال شهرين إلى 3 أشهر، الذي يستهدف في مقدمته تحسين معيشة الناس بمساندة المملكة، مشيرا إلى أنها وقّعت مؤخرا عقودا مع الحكومة بمبلغ 50 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الخطوة مهمة كونها تنقل برنامج الإغاثة السعودي إلى برنامج التنمية المستدامة.

وأضاف غلاب أنه بعد إعلان تشكيل الحكومة هناك تحسن نوعا ما في الوضع الإنساني، حيث فرضت الحكومة حالة من الرقابة الصارمة على التجار للحد من ارتفاع الأسعار.

وفاة المعتقلين

على صعيد متصل، توفي 13 معتقلا في سجون ميليشيا الحوثي في صنعاء خلال شهر واحد فقط. وقالت رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إشراق المقطري إن معظم المتوفين من أسرى الجيش بلواء الفتح أسروا من جبهات صعدة.

وأضافت إشراق المقطري على حسابها على «تويتر» أمس الثلاثاء: إن السبب الرئيسي في وفاة المعتقلين هو التعذيب الحوثي والإهمال الصحي لأوضاعهم. وقتل قرابة 150 شخصا تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي وفقا لرابطة أمهات المختطفين، التي تؤكد أن إحصاءاتها أقل بكثير من الواقع الفعلي نظرا لعدم قدرتها على الوصول إلى كل أسر المختطفين والأسرى في سجون الحوثي. وأطلقت الرابطة مؤخرا نداء استغاثة عاجلة من أمام مكتب الصليب الأحمر لإنقاذ 50 مختطفا مريضا في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وقالت إن المختطفين المرضى يزداد وضعهم سوءا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، التي يعيشونها داخل السجن.