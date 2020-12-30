شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: عراقيل تهدد نقل السلطة إلى الإدارة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
وخلال إعلانه عن أعضاء فريقه الرقمي المسؤول عن التواصل مع الأمريكيين عبر منصات الإنترنت، جدد بايدن تأكيده أن فريقه الانتقالي لا يحصل على المعلومات التي يحتاجها من إدارة ترامب، قائلا إن «قيادة البنتاغون تعرقل نقل السلطة إلى الإدارة المقبلة».
وأضاف: واجهنا عراقيل من القيادة السياسية لوزارة الدفاع والحقيقة هي أن العديد من الوكالات التي تعتبر بالغة الأهمية لأمننا تكبدت أضرارا جسيمة.
وقال بايدن إن التواصل بشفافية وصدق مع الشعب الأمريكي هو أحد أهم مسؤوليات الرئيس. يتمتع هذا الفريق من الخبراء المتنوعين بخبرة واسعة في الإستراتيجية الرقمية وسيساعد في ربط البيت الأبيض بالشعب الأمريكي بطرق جديدة ومبتكرة.
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