شكرا لقرائتكم خبر عن «المصالحة» تنقذ الليبيين من فخ الانقسام والفوضى والان نبدء بالتفاصيل

دعا عضو مجلس النواب الليبي جاب الله الشيباني، جميع أبناء الشعب الليبي إلى الاستمرار في مساعي المصالحة للخروج بليبيا من أزمتها.

وقال الشيباني في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: توفرت القناعة لدى جميع الليبيين أن ليبيا لن يحكمها إقليم أو مدينة أو قبيلة أو طائفة سياسية أو أيديولوجية، «ليبيا للجميع وتحكم بالجميع»، ولهذا نرى تسارع وتيرة التواصل الإيجابي بين فئات الشعب الليبي من نخب اجتماعية وسياسية وشبابية وثقافية من أجل حل الأزمة والوصول بالبلاد إلى نظام حكم يضمن استقرارها وأمنها ووحدة ترابها، بحسب تعبيره.

وتابع الشيباني: الدول التي تدير الفوضى في ليبيا تسعى إلى إفشال أي محاولة مصالحة وتقارب بين الليبيين بإثارة الصراع وإذكاء نار الفتنة وقرع طبول الحرب ليستمر التدمير المادي والمعنوي والفوضى والنهب الممنهج بأيادٍ ارتهنت للأجنبي واتخذت منه ملاذا ووليا تستقوي به وتأتمر بأمره.

فيما أطلقت حركة القيادات الليبية الشابة بالتعاون مع لجنة حوار تاورغاء مصراتة وبعض الجهات الحكومية والخاصة والأهلية مبادرة السلام لأجل التنمية المستدامة مصراتة تاورغاء.

وأوضحت حركة القيادات الليبية الشابة في بيان لها، أن المبادرة أطلقت ضمن فاعليات المنتدى الوطني للمرأة والشباب المنعقد ببلدية الخمس تحت شعار «كلنا ليبيا» بحضور وزراء وممثلين عن الحكومة والجهات المختلفة وقيادات نسائية وشبابية من مختلف المناطق والبلديات.

وتضمنت المبادرة مشروع تنفيذ ملعب السلام لكرة القدم الخماسية والمقدم من بشير القطراني رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، وكذلك مشروع تأسيس مركز السلام للتدريب والتأهيل المهني المقدم من المهدي الأمين وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، ومشروع إنشاء وتنفيذ مكتبة السلام لكتب ومرسم الأطفال والمقدم من حسن ونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، إضافة إلى إطلاق برنامج الفاعليات الثقافية المشتركة المستمرة طول العام المقبل 2021 بالمركز الثقافي تاورغاء والمركز الثقافي طمينة في برنامج ثقافي ثنائي مشترك برعاية رئيس الهيئة العامة للثقافة.

وتضمنت المبادرة أيضا تشكيل فريق رياضي مشترك شباب مصراتة وتاورغاء من هواة كرة القدم للتباري مع الفرق الأخرى في المدن وكذلك مشروع غرس مليون شجرة بمدينتي مصراتة وتاورغاء ومشروع عرس جماعي لعدد 1000 عريس وعروس منهم 200 من تاورغاء و800 من مصراته.

وبحسب البيان فإن المشروع مقدم من حركة القيادات الليبية الشابة ومؤسسة شباب ليبيا ومنظمة سيدات أعمال مصراتة وتجمع نساء مصراتة وجهات ومؤسسات أبدت رغبتها في المساهمة والمشاركة.

ولفت البيان إلى إطلاق برامج ودورات تدريبية مشتركة ومتنوعة مجانية لـ(نساء وشباب مصراتة وتاورغاء) من وزارة العمل والتأهيل والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للثقافة وحركة القيادات الليبية الشابة وجمعية الهلال الأحمر الليبي وجمعية شباب إعمار ليبيا.

رفض رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، التصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي، خلال زيارته التي قام بها مؤخراً إلى ليبيا، ومن قبلها إقرار البرلمان التركي إبقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهرًا، مشدداً أنها تمثل جميعها تعدياً مباشراً على سيادة دولة ليبيا وانتهاكاً صارخاً لأمنها القومي، وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح وإرسال المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا.

وقال العسومي إن الزيارة التي قام بها وزير الدفاع التركي إلى ليبيا والتهديدات التي أطلقها خلالها وتصعيد تركيا من تدخلاتها السافرة في الشأن الداخلي الليبي، تأتي في وقت يستمر فيه تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا فضلاً عن إتمام أول عملية لتبادل الأسرى بين الأطراف الليبية في 27 ديسمبر، وهو ما يكشف عن النوايا التركية لعرقلة كافة جهود حل الأزمة سياسياً في ليبيا، وإصرارها على إفشال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وإبقاء الصراع الليبي مفتوحاً إلى أجل غير مسمى بما يتماشى مع أطماعها في ثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وطالب العسومي، مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف التدخلات التركية المتكررة في الشئون الداخلية الليبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرد المرتزقة والمقاتلين الأتراك والأجانب من الأراضي الليبية، ضماناً لسيادة ليبيا على كامل أراضيها، وتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل سياسي ونهائي للأزمة بإرادة ليبية خالصة، بعيداً عن أية تدخلات خارجية، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتها و الاستمرار بشكل فاعل في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.