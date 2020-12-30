شكرا لقرائتكم خبر عن وزير أردني: نظام الملالي إرهابي يرتكب جرائم ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

قال د. بسام العموش وزير الشؤون المالية ووزير التنمية الإدارية الأردني السابق، والسفير الأردني الأسبق في إيران إن الشعب الإيراني يرتبط بعلاقات أخوية طويلة مع دول الجوار العربي.

وأضاف العموش إن علاقات الجوار الحسنة بين إيران والدول العربية والإسلامية يجب أن تكون وفق شروط متبادلة، حيث أصبحت إيران مصدر إزعاج لبلدان المنطقة منذ تولي الخميني السلطة عام 1979، وإعلانه تصدير الثورة.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني ليست له مصلحة في إنفاق أموال بلاده داخل دول مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن ومناطق عدة، مردفا أن تدخلات إيران لم تعد في الدول العربية، بل تمارس إرهاب دولة واغتيالات حاليا.

وأعرب الوزير الأردني السابق عن تمنياته بوجود نظام داخل إيران يقدر خطورة أن تكون الأمتان الإسلامية والفارسية ألعوبة في يد أنظمة أجنبية، وكذلك يحقق طموحات شعبه من حيث الحرية والكرامة والاستقلال والرفاه وتداول السلطة بدلا من الظلم والسجن والإعدامات.

واعتبر أن مصير الأنظمة الديكتاتورية وغير الوطنية مصيرها إلى زوال على غرار ما حدث في الربيع العربي، مشددا على أن سياسات نظام طهران الطائفية ودعم الميليشيات يجب أن تنتهي، وأن يكون الشعب الإيراني موحدا بين جميع الطوائف.

ولفت إلى أن الشعب الإيراني عريق، ولديه حضارة ولذا ينبغي عودة كل الإيرانيين المشردين في دول العالم الغربي إلى بلادهم، التي حرموا منها بسبب آرائهم المعارضة للنظام الذي يبني السجون والمعتقلات.

واستطرد، قائلا «إخوتنا في إيران أولى بالدعم على غرار مناصرة الشعوب المظلومة في العالم، ويجب أن تكون ثروات إيران البترولية لشعبها بدلا من الدمار في الشارع العربي».

واختتم أن النظام الإيراني يجب عليه التوقف عن سياساته التخريبية في البلدان العربية، التي أدت إلى مقتل الكثير من الأبرياء، وإنفاق موارده لصالح خدمة شعبه وبلاده.

وطالبت 124 شخصية عامة عربية، بينهم وزراء حاليون وسابقون من 15 دولة بوضع حد لإرهاب النظام الإيراني في المنطقة والعالم.

وأعربت الشخصيات عن قلقها العميق من إرهاب النظام الإيراني في المنطقة وفي أوروبا، داعين إلى وضع حد لإرهاب نظام طهران.

وأكد البيان أن سلوك إيران ضد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، في حين رفض الموقّعون الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران.

يذكر أن النظام الإيراني لديه رقم قياسي في الإعدامات عالميا، وأصدرت الأمم المتحدة حوالي 67 قرارا لإدانة القمع والتعذيب والإعدامات ضد المعارضين في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في سبتمبر 2020، تحت عنوان «سحق الإنسانية» إن إيران تستخدم مختلف أشكال التعذيب في السجون ضد السجناء السياسيين والمتظاهرين.

وطالب الموقّعون بمحاسبة النظام الإيراني بسبب إرهابه في المنطقة وفي الدول الأوروبية، وكذلك إغلاق مقراته الدبلوماسية المتورطة في الأعمال الإرهابية.

ودعوا إلى محاكمة أو طرد السفراء والعملاء الاستخباراتيين، الذين يعملون تحت ستار الدبلوماسية، والتنديد بعمليات التعذيب والإعدامات.