كورونا «المتحور» يدخل الهند

أعلنت سلطات الصحة في الهند اليوم الثلاثاء أنها سجلت إصابة ستة أشخاص عادوا من بريطانيا في الأسابيع القليلة الماضية بسلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الهندية أن المرضى الستة معزولون، مضيفة أنه يجري حاليا تعقب زملائهم المسافرين. وذكرت في البيان «وضع معارفهم المقربون في الحجر الصحي أيضا».

الى ذلك قالت الوزارة إن «الهند علقت جميع الرحلات القادمة من بريطانيا حتى نهاية الشهر لكن قرابة 33 ألف مسافر وصلوا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) قبل سريان الحظر».

وقالت الوزارة إن الفحوص أثبتت إصابة 114 شخصا من بين هؤلاء الوافدين بفيروس كورونا وإن عيناتهم تخضع لفحص السلالة الجديدة التي اكتشفت حالات إصابة بها في أنحاء من أوروبا وآسيا.

هذا وأعلنت الوزارة اليوم تسجيل 16 ألفا و432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 10 ملايين و224 ألفا و303 حالات.

ويشار إلى أن هذه ثالث مرة خلال شهر واحد تسجل فيها الهند حالات إصابة يومية بالفيروس أقل من 20 ألف حالة إصابة.

وحالات الإصابة لليوم تعد الأدنى منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي، عندما تم تسجيل 15 ألفا و968 حالة.

كذلك نقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 252 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 148 ألفا و153 حالة.