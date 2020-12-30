عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: أمريكا داخل سيناريو كارثي وخطة ترامب لتوزيع لقاحات كورونا فاشلة

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن خطة إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، لم تكن كافية ولم تتقدم كما ينبغي، مشيرًا إلى أنها فشلت في تحقيق أهدافها.



وفي كلمة له مساء الثلاثاء، خاطب فيها الشعب الأمريكي قبل حلول العام الجديد من ولاية ديلاوير، أضاف بايدن قائلا: "إذا استمر برنامج التطعيم بالوتيرة الحالية، فسوف يستغرق الأمر سنوات لتطعيم الشعب الأمريكي".

ولفت أن إدارة ترامب كانت تقول إنه سيتم تطعيم 20 مليون أمريكي بحلول نهاية ديسمبر/كانون أول الجاري، وها هو ديسمبر قد أوشك على الانتهاء ولم يتم تطعيم سوى بضعة ملايين.

وحذّر بايدن من أن الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية على الشعب الأمريكي، وربما تكون أصعب فترة للوباء، على حد تعبيره.

وأوضح بايدن أن متوسط معدل الوفيات اليومي بالولايات المتحدة بلغ 2200 حالة تقريبًا، مشيرًا إلى أنهم يتوقعون زيادة معدلات الوفيات في يناير/كانون ثانٍ وفبراير/شباط المقبلين بعد موسم العطلات.

وتعهد بايدن بأن يقوم بتطعيم أكثر من 100 مليون أمريكي خلال أول 100 يوم من توليه للرئاسة، وأنه سيجعل اللقاح متاحًا لجميع الأمريكيين.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه إذا تمت مراعاة التدابير اللازمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإنه من الممكن إنقاذ حياة ما بين 60 ألف إلى 100 ألف مواطن، مطالبًا الأمريكيين بارتداء الكمامات.