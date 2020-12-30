لماذا انقلبت «نيويورك بوست» على ترمب؟

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وبعد انتقال ترمب إلى العاصمة الأمريكية أصبح روبرت مردوخ الرئيس المشارك لـFox Corp الرئيس التنفيذي لشركة News Corp، التي تضم إصداراتها صحيفة «نيويورك بوست»، أحد المقربين منه شخصيا. ولفت الموقع إلى أن مردوخ قبل الانتخابات كان يشعر بالسخط تجاه ترمب، والآن تحول إلى الهجوم المعلن، أو ما يشبه الطلاق بينهما.
وقالت «نيويورك بوست» التي دعمت وأيدت ترمب خلال حملته الانتخابية الأخيرة في افتتاحيتها إن ترمب «يشجع على انقلاب غير ديموقراطي» من خلال إصراره على التغريد وبذل الجهود لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي خسرها. وخاطبت ترمب بقولها: «كان لك كل الحق في طلب التحقيق في الانتخابات. ولكن لنكن واضحين: لم تصل هذه الجهود إلى شيء».
وأضافت الافتتاحية: «نحن نتفهم، سيادة الرئيس، أنك غاضب لأنك خسرت. لكن الاستمرار في هذا الطريق مدمر. نحن نقدم هذا النصح كصحيفة أيدتك ودعمتك: إذا كنت ترغب في ترسيخ نفوذك، أو حتى تمهيد الطريق لعودة مستقبلية، فيجب عليك توجيه غضبك إلى شيء أكثر إنتاجية».
وحذرت الافتتاحية ترمب من المضيّ قدما في ما وصفته بـ«المهزلة المظلمة» قائلة: «إذا كنت تصر على قضاء أيامك الأخيرة في المنصب وتهدد بإحراق كل شيء، فسوف تتذكر هذه الطريقة، ليس كثوري، ولكن كفوضوي يحكم مباراة».
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