شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انقلبت «نيويورك بوست» على ترمب؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استغرب مراقبون ومحللون سياسيون ما وصفوه بـ«انقلاب» صحيفة «نيويورك بوست» على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهي الصحيفة المفضلة لديه. وكان موقع Axios الأمريكي أبرز افتتاحية نارية لإصدار Page Six التابع للصحيفة تحت عنوان «السيد الرئيس.. توقف عن الجنون». وكان ترمب يسهم شخصيا في باب «أسرار المشاهير» Page Six، وهو الإصدار الذي يصدر عن المؤسسة المالكة للصحيفة عندما كان يعيش في مانهاتن.

وبعد انتقال ترمب إلى العاصمة الأمريكية أصبح روبرت مردوخ الرئيس المشارك لـFox Corp الرئيس التنفيذي لشركة News Corp، التي تضم إصداراتها صحيفة «نيويورك بوست»، أحد المقربين منه شخصيا. ولفت الموقع إلى أن مردوخ قبل الانتخابات كان يشعر بالسخط تجاه ترمب، والآن تحول إلى الهجوم المعلن، أو ما يشبه الطلاق بينهما.

وقالت «نيويورك بوست» التي دعمت وأيدت ترمب خلال حملته الانتخابية الأخيرة في افتتاحيتها إن ترمب «يشجع على انقلاب غير ديموقراطي» من خلال إصراره على التغريد وبذل الجهود لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي خسرها. وخاطبت ترمب بقولها: «كان لك كل الحق في طلب التحقيق في الانتخابات. ولكن لنكن واضحين: لم تصل هذه الجهود إلى شيء».

وأضافت الافتتاحية: «نحن نتفهم، سيادة الرئيس، أنك غاضب لأنك خسرت. لكن الاستمرار في هذا الطريق مدمر. نحن نقدم هذا النصح كصحيفة أيدتك ودعمتك: إذا كنت ترغب في ترسيخ نفوذك، أو حتى تمهيد الطريق لعودة مستقبلية، فيجب عليك توجيه غضبك إلى شيء أكثر إنتاجية».

وحذرت الافتتاحية ترمب من المضيّ قدما في ما وصفته بـ«المهزلة المظلمة» قائلة: «إذا كنت تصر على قضاء أيامك الأخيرة في المنصب وتهدد بإحراق كل شيء، فسوف تتذكر هذه الطريقة، ليس كثوري، ولكن كفوضوي يحكم مباراة».