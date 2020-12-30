رسالة الرياض.. الوحدة والتكامل

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كما تحظى علاقات المملكة مع العالم الخارجي سواء عربياً أو إسلامياً أو دولياً بكل الاحترام والتقدير، وهو ما عزاه مراقبون سياسيون إلى دورها البارز في خدمة القضايا الحيوية وسعيها إلى مواجهة التحديات المختلفة خصوصا ما يتعلق بدول الخليج، وفي المقدمة منها تفعيل الشراكات الاقتصادية، والتصدي لآفة الإرهاب.
ولا يخفى على أحد أن المملكة لم تتأخر أو تتردد يوما عن تقديم كل ما يدفع باتجاه تقوية العلاقات وزيادة الترابط بين شقيقاتها من دول الخليج العربي، وتعميق التعاون بهدف الوصول إلى مرحلة التكامل.
ويتوقع المراقبون أن تنتصر القمة الخليجية المرتقبة للأهداف الكبرى التي تسعى إليها منظومة العمل البيني، وصولا إلى مرحلة التكامل، وهو ما يتطلب تفعيل اتفاقيات التعاون وإنجاز العديد من المشاريع المشتركة، وتحقيق طموحات الشعوب الخليجية في الرفاهية والرخاء، ومواجهة الأطماع الخارجية والقوى التي تتربص بالمنطقة طمعا في ثرواتها ومنجزاتها الحضارية.
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