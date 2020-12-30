شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية في عدن اليوم.. وهادي يجري تعيينات أمنية وعسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مصدر موثوق في الحكومة اليمنية لـ«الخليج 365»، عودة الحكومة إلى عدن، اليوم (الأربعاء)، لعقد أول اجتماع دوري لها.

وذكر المصدر أن الترتيبات لعودة الحكومة استكملت، على أن تنتقل الحكومة بكامل أعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن لبدء ممارسة مهماتها.

وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس (الثلاثاء)، قرارا بتعيين العميد مطهر الشعيبي مديرا عاما لشرطة عدن، ويرقى إلى رتبة لواء، وكذلك تعيين اللواء علي لخشع سفيرا في وزارة الخارجية، وتعيين مدير أمن عدن السابق اللواء شلال شايع ملحقا عسكريا بالسفارة اليمنية في دولة الإمارات.