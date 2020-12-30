محمد اسماعيل - القاهرة - تشيلي - (أ ش أ)
أعلنت مسؤولة بارزة في وزارة الصحة التشيلية، أن بلادها سجلت أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في إنجلترا.
وأوضحت وكيلة وزارة الصحة العامة في تشيلي بولا دازا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن الحالة اكتشفت في راكب عاد إلى البلاد مؤخرًا من زيارة إلى لندن.
وأشارت دازا إلى أن امرأة تشيلية وصلت على متن رحلة جوية من مدريد في 22 ديسمبر الجاري، ثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة، وكانت هذه المرأة أول الأمر في العاصمة لندن في زيارة أقاربها قبل أن تسافر إلى تشيلي من مدريد.
يشار إلى أن عدد الحالات الإجمالية للمصابين بكورونا في تشيلي يبلغ حوالي 604 آلاف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلي تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.