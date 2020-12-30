الشهر المقبل.. انطلاق رحلات مباشرة من المغرب إلى إسرائيل

كشفت وسائل إعلام مغربية أن الخطوط الملكية المغربية ستسير في الشهر المقبل رحلات مباشرة إلى إسرائيل، بدايةً من 16 يناير المقبل.
وقالت قناة i24 الإسرائيلية نقلا عن موقع "كيوي" وهو موقع دولي لحجز الرحلات الدولية، يمكن شراء تذاكر رحلات مباشرة من الدار البيضاء إلى تل أبيب في 21 يناير، وتذاكر عودة إلى الدار البيضاء بداية من 24 يناير.
وفي زيارة تأتي ضمن إطار اتفاق استئناف العلاقات المعلن بين البلدين، وصل وفد من المملكة المغربية أمس الاثنين إلى إسرائيل للعمل على إعادة فتح مكتب الاتصال في تل أبيب.
يذكر أن المغرب وإسرائيل، أعلنا في 10 ديسمبر الجاري، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
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