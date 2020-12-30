الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بكورونا المتحور في ولاية كولورادو

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كولورادو، أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، لشاب في العشرينيات من عمره لم يسافر في حياته إلى خارج البلاد.
وقال حاكم الولاية جاريد بوليسفي "تغريدة": "اكتشفنا اليوم أول حالة في كولورادو لفيروس كورونا المتحور، وهو النوع نفسه الذي اكتشف في المملكة المتحدة. تعد صحة وسلامة مواطني الولاية
وأوضح أن المصاب شاب في العشرينات من عمره وليس له سجل سفر، وهو يخضع حاليا للعزل الصحي، مؤكدا أنه تم الإبلاغ عن تسجيل هذه الحالة إلى مركز السيطرة على الأمراض (CDC).
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