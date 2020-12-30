رئيس أركان الجيش اليمني يتفقد القوات على جبهات القتال

أعلن رئيس أركان الجيش اليمني، الركن صغير بن عزيز، أنه يتفقد قوات الجيش والمقاومة الشعبية على جبهات القتال بجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وكان قد أشاد بن عزيز، بجهود القوات المسلحة في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لاستعادة ما تبقى من الوطن تحت سيطرتها.وأطلع على المستجدات الميدانية في جبهات القتال المختلفة والوحدات العسكرية. وفقاًلـ سبوتنيك الإخبارية.
وأكد بن عزيز على رفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية وبذل المزيد من الجهود وحشد الطاقات والإمكانات لاستكمال معركة التحرير.
كما عبر عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وجهود القوات المسلحة
وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.
وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وحتى بعض المصالح داخل أراضي المملكة.
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