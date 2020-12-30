بتهمة الاحتيال …روسيا تفتح تحقيقا بحق المعارض الكسي نافالني ‎

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

فتحت السلطات الروسية تحقيقا واسعا بحق المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني الذي يتعالج في ألمانيا بعد محاولة اغتياله في موطنه جراء تسميمه بمادة كادت ان تودي بحياته.

وقالت لجنة التحقيق الفدرالية الروسية في بيان: ”إن شبهات تحوم حول إنفاق نافالني مبلغ 356 مليون روبل (3.9 مليون يورو) لأغراض شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها عدة منظمات، خاصة جمعيات تكافح الفساد أو معنية بحماية حقوق الإنسان يديرها نافالني“، بحسب موقع “إرم نيوز”.

وتشدد لجنة التحقيق على أن أليكسي نافالني استخدم هذا المبلغ لأغراض شخصية ولدفع نفقات بما في ذلك إجازات في الخارج.

وتصل عقوبة هذه الجريمة بموجب القانون الروسي إلى 10 سنوات سجنا.

وكتب المعارض الروسي على حسابه في تويتر: ”يبدو أن بوتين يعاني من نوبة هستيريا“، داعيا أنصاره إلى ”الاستهزاء“ بهذا التحقيق الجديد من خلال الاستمرار في التبرع لمنظماته.

وأضاف أن هذه القضية الجديدة مرتبطة بعملية تسميمه المزعومة في سيبيريا في أواخر آب/ أغسطس عندما ادعى أنه كان ضحية هجوم بمادة نوفيتشوك بأمر من الكرملين.

وتابع نافالني: ”إنهم يحاولون سجني لأنني لم أمت وبحثت عن الاشخاص الذين حاولوا قتلي“.