شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحقق تقدماً ميدانياً جديداً شمالي الجوف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 1:31 صباحًا, 30 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات حقق الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية تقدماً ميدانياً جديداً شمال محافظة الجوف -شمالي شرق اليمن- بالتزامن مع غارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال مصدر عسكري في المحور الشمالي في محافظة الجوف في تصريح لموقع //سبتمبر نت// الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني: إن قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة السيطرة على سلسلة جبال المطابق الواقعة غرب طيبة الاسم في مديرية برط العنان بالمحافظة، مؤكداً أن المعارك كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقصف جوي مواقع وتجمعات وآليات حوثية في منطقة الظهرة التابعة لمديرية برط، مما أسفر عن تدمير سيارة من نوع جيب، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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