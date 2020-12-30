شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 176.974 إصابة مؤكدة و 1783 حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 12:19 صباحًا, 30 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,232,843 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 334,029 حالة وفاة.

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