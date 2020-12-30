شكرا لقرائتكم خبر عن «السلالة المتحورة» تظهر في كولورادو الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن جاريد بوليس حاكم ولاية كولورادو الأمريكية تسجيل حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا، وذلك في أول إصابة معروفة بالسلالة شديدة العدوى في الولايات المتحدة. وقال بوليس على تويتر: "اكتشفنا أمس في كولورادو أول إصابة بسلالة بي.1.1.7 من كوفيد-19، وهي السلالة نفسها المكتشفة في بريطانيا".

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