اجتماع حاسم بين ادارة الزوراء وباسم قاسم

2020-12-29 | 22:56
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اعلنت ادارة نادي الزوراء الرياضي، انها ستعقد اجتماعاً مع مدرب فريق كرة القدم باسم قاسم، لبحث مستقبله مع الفريق
وتلقى الزوراء اليوم اول خسارة له في الدوري الممتاز امام زاخو بنتيجة 1-0.
وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز ان "ادارة نادي الزوراء ستعقد اليوم الاربعاء، اجتماعا مع المدرب باسم قاسم لبحث مستقبل المدرب مع الفريق".
واوضح ان "ادارة النادي لم تفاتح اي مدرب لا من داخل العراق ولا من خارجه وكل ما اشيع من انباء بهذا الشأن عارية عن الصحة".
وحقق الزوراء منذ انطلاق الدوري، 3 انتصارات و7 تعادلات وخسارة واحدة.
وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز ان "ادارة نادي الزوراء ستعقد اليوم الاربعاء، اجتماعا مع المدرب باسم قاسم لبحث مستقبل المدرب مع الفريق".
واوضح ان "ادارة النادي لم تفاتح اي مدرب لا من داخل العراق ولا من خارجه وكل ما اشيع من انباء بهذا الشأن عارية عن الصحة".
وحقق الزوراء منذ انطلاق الدوري، 3 انتصارات و7 تعادلات وخسارة واحدة.
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