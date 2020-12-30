شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤدى أعضاء البرلمان الجدد اليمين الدستورية افتراضيا؟.. أمين "النواب" يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، إن البرلمان المصرى يعمل منذ شهر مارس الماضى، ولم تتوقف العملية التشريعية رغم جائحة كورونا، وكان المجلس من أكثر المؤسسات التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف فوزى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة dmc، أن الجلسة الأولى للبرلمان المقبل ستشهد أداء اليمين الدستورية ولا يستلزم أن يتواجد كل الأعضاء داخل قاعة مجلس النواب لأداء القسم، مؤكدا أن هناك بدائل يجرى دراستها لاختيار الأفضل فى الأيام المقبلة، لحماية الأعضاء من العدوى بفيروس كورونا.

وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق النظام الافتراضي لأداء اليمين الدستورية، أوضح أمين عام مجلس النواب: "هذه المسألة فحصناها فى شهر مارس الماضى، وسنتخذ الرأى الأسلم حتى لا نعرض الإجراءات للبطلان، والصيغ الدستورية واللائحية فى مصر لا تجنح نحو الانعقاد الافتراضي، ولكن كل الخيارات متاحة أمامنا.. وأفضل إجراءات ممكنة سيتم وضعها".