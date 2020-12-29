الشبيبة الإستقلالية تودع الوفا بأمسية قرآنية.. والبركة: كان وفيا وقدم تضحيات نصرة لوطنه ومواطنيه”

بمشاركة العديد من القيادات الحزبية، نظمت شبيبة حزب الإستقلال مساء اليوم الثلاثاء، أمسية تأبينية للوزير والقيادي الإستقلالي السابق، محمد الوفا والذي ووري جثمانه يوم الأحد الماضي، بعدما توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وعلى هامش الأمسية، أكد نزار البركة، الأمين العام لحزب الإستقلال أن المناسبة جاءت عرفانا لما قدمه الفقيد من خدمات لوطنه وحزبه ومن تضحيات لأجل مواطنيه، معبرا عن افتخاره بما الرسالة الملكية التي وجهت إلى أسرة الفقيد والتي عددت خصال الراحل.

من جهته، نعى الكاتب العام للشبيبة الإستقلالية عثمان الطرمونية، الوزير الراحل، باعتباره كاتبا عاما أسبق لهذه المنظمة، مسجلا أنه أعطى الكثير وربى أجيالا من المناضلين” مضيفا بأنه “سياسي محنك ورزين وذو حكمة”.