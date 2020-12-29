المتعاقدون يعودون للتظاهر:”نرفض كل التضييقات ونحن جسد واحد ولا تراجع قبل الإدماج” -فيديو

عاد الأساتذة، أطر الأكاديميات، للإحتجاج مجددا، ضد ما وصوفه بالإنتهاكات والتضييقات اليت يتعرض لها زملاء لهم وبطرق شتى، وفق قولهم.

وعلى هامش وقفة نظموها بالدار البيضاء، أكد عثمان الرحموني عضو المجلس الوطني للتنسيقية ومنسق مديرية النواصر، أن الأساتذة لازالو يتعرضون لاستفزازات واستفتسارات كيدية من طرف مدراء المؤسسات، بمديرية الفداء درب السلطان، ومحاولة ضرب المناضلين والإستفراد بهم، مضيفا بأن الوقفة جاءت لتتعبير على أن الأساتذة “جسد واحد ولت تثنينها هذه التضييقات على السعي إلى هذفنا المتمثل في الإدمادج”.

من جهته أكد المنسق الجهوي للأساتذة المتعاقدين، ربيع الكرعي، أن الوقفة جاءت للمطالبة بالحقوق المشروعة، وهي الإدماج وإسقاط مخطط التعاقد، وللمطالبة بالمساواة بين جميع الأطر التعليمية، بحسب قوله.

واعتبر الكرعي، أن المدرسة العمومية تعاني غياب المساواة بين الأساتذة في ظل التفريق الحاصل بين 2 أنواع من الأساتذة المرسمين، والمتعاقدين، مع أن لهم نفس الواجبات، لكن يختلفون في الحقوق، لاسيما “الحرمان من المباريات والحركة الوطنية، والعديد من الأمور التي لا تصب لا في صالح الإستقرار الوظيفي والإجتماعي للأساتذة ولا في صالح مردوديتهم، يضيف المتحدث.