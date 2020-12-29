شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني: إيران مستمرة بتهريب الأسلحة للحوثي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن، محمد المقدشي، أن إيران مستمرة في تهريب الأسلحة والصواريخ المتطورة للحوثيين.



وقال الوزير اليمني إن الخطر الإيراني الذي يشكل تهديدا للأمن القومي والدولي وأمن الملاحة الدولية والمصالح العالمية في المنطقة، لا يزال مستمرا من خلال دعم المليشيات الحوثية وتهريب الأسلحة والصواريخ المتطورة لها.

وحسب وكالة "سبأ" الرسمية فإن وزير الدفاع في حكومة الكفاءات الجديدة بحث، الثلاثاء، خلال لقاء مع نائبة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلاده، كاثرين ويستلي، والملحق العسكري والأمني بالسفارة، العقيد مارك وايتمان، المجالات العسكرية والأمنية وجهود محاربة الإرهاب والتطرف.

وأبدى المسؤول اليمني تطلعه إلى تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في الجوانب العسكرية والأمنية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب ومجال التدريب والتأهيل لرفع كفاءة القوات المسلحة اليمنية، مشيدا بمواقف أمريكا المساندة للحكومة اليمنية لدعم جهود إحلال السلام الدائم في اليمن وفقا للمرجعيات الدولية.

وأكد وزير الدفاع أن الجيش اليمني يقوم بواجباته في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا ومحاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة، لافتا إلى وجود تعاون بين الانقلابيين والتنظيمات الإرهابية من القاعدة وداعش في العقيدة والممارسات العدائية.

وأوضح أن المليشيات الحوثية مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وجرائم قصف واستهداف المدن الآهلة بالسكان واستهداف مخيمات النازحين والأعيان المدنية وتجنيد الأطفال ونشر الأفكار المتطرفة في المجتمع.

إلى ذلك، وجه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة للجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، الألوية العسكرية في الجوف وشرق صنعاء برفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية.

وشدد في اجتماع عقده بقيادة المنطقة العسكرية السابعة بالجيش اليمني على ضرورة بذل المزيد من الجهود وحشد الطاقات والإمكانات لاستكمال معركة التحرير وتخليص أبناء الشعب من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفقا لبيان للجيش اليمني.

وأشاد رئيس هيئة الأركان اليمنية في الإسناد المستمر الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والدور الكبير في مساندة الشرعية والجيش اليمني في المعركة المقدّسة ضد المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي سياق المعارك الميدانية، أعلن الجيش اليمني تنفيذ عملية نوعية في محافظة الجوف غداة مكاسب ميدانية حققها في المحور الشمالي للمحافظة ذات الحدود المشتركة مع معقل الانقلابيين.

وذكر البيان ان الجيش اليمني بإسناد القبائل نجح في استدراج مجاميع لمليشيات الحوثي في جبال "الدحيضة" شرق الجوف في عملية قتالية أسفرت عن سقوط عديد قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين وأسر عدد آخرين.

كما أسفرت عن تدمير آليات، واستعادة دورية قتالية وما عليه من "عيارات" وأسلحة مختلفة، وفقا للبيان.

وأشار بيان الجيش إلى أن قوات حققت مكاسب ميدانية في المحور الشمالي في محافظة الجوف وسيطرت على سلسلة جبال "المطابق" فق مديرية برط العنان، بحدود صعدة، المعقل الأم للمليشيات وذلك في عملية عسكرية بدأت، الاثنين.

وتشهد محافظة الجوف معارك طاحنة استطاع خلالها الجيش اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي خوض معركة استنزاف كبيرة مع مليشيا الحوثي والتي تكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة.