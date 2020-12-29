شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بدعم من حزمة التحفيز الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بدعم من آمال بأن الولايات المتحدة ستزيد المدفوعات في حزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة، وهو تحرك قد يحفز الطلب على الوقود وينشط النمو الاقتصادي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 23سنتا، أو 0.5 بالمائة، لتسجل عند التسوية 51.09 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا، أو 0.8 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 48.00 دولارا للبرميل.

وقال جاري كانينجام مدير بحوث السوق في تراديشن انريجي: "نرى قوة في سوق النفط في أعقاب تقدم في حزمة التحفيز الأمريكية."

ووافق مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون على تلبية مطلب الرئيس دونالد ترامب لزيادة المدفوعات المباشرة للأمريكيين في إطار حزمة تحفيزية واسعة لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى 2000 دولار.

ولم يتضح ما إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي سيدعمون أيضا هذا التحرك.

وقال محللون إن أسعار النفط قد تكتسب قوة مع تسارع برامج التطعيم حول العالم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا العام المقبل.