شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي للوقاية من الأمراض» يحذّر من مخاطر سلالتي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

حذّر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من مخاطر سلالتي (كوفيد 19) المتحوّرتين التي اكتشفت مؤخراً، بتفاقم الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية وبرفع معدّل الوفيات نظراً لقدرتهما الأكبر على التفشي.

وأشار المركز في تقرير له إلى أنه على الرغم من عدم توفر معلومات عن إصابات أكثر خطورة جراء هاتين السلالتين، إلا أن تداعياتهما تؤدي إلى زيادة حالات الوفيات.

وعدت الوكالة ومقرها ستوكهولم أن هذا الأمر يصح خصوصاً بالنسبة للمسنين أو للمصابين بأمراض مزمنة.

يذكر أنه رُصد أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بسلالة بريطانية متحوّرة من كوفيد-19 في المملكة المتحدة ودول أخرى، كما رُصد نحو 300 إصابة بسلالة متحوّرة أخرى في جنوب أفريقيا وثلاث إصابات في أوروبا.