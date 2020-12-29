شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يعود إلى الوطن بعد التعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وظهر تبون، حسب الصور التي نشرها التلفزيون الرسمي وهو يتحدث في قاعة كبيرة بحضور كبار المسؤولين في الدولة.
وقال في الكلمة التي نقلها التلفزيون الرسمي، إن البعد عن الوطن صعب جدا لأنه يجعل المسؤولية أكثر ثقلا، مؤكدا أنه لم يتبق له إلا القليل والقليل جدا لاستعادة عافيته بشكل كامل.
وكان تبون قد ظهر في تصريح مصور نشره في حسابه على تويتر يوم 13 من الشهر الجاري، بعد نحو شهرين من الغياب، وحينها أكد أنه يتعافى من فيروس كورونا، وأنه سيعود إلى البلاد في غضون 3 أسابيع على أقصى تقدير.
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