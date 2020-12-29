شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يصوت على إلغاء اعتراض ترامب على «قانون الدفاع» والان نبدء بالتفاصيل
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن الكونجرس عاد للعمل هذا الأسبوع لسن مشروع قانون الدفاع السنوي ليصبح قانونا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن ماكونيل قوله إن مجلس الشيوخ سيجري تصويتا اليوم، تمهيدا لإجراء تصويت نهائي غدا الأربعاء.
وأضاف ماكونيل في تصريحات افتتاحية: "لم يحدث من قبل خلال ستة عقود أن سمح الكونجرس لخلافاته أن تمنعه من إكمال هذا العمل من أجل أمننا القومي".
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