مسلحون يقتحمون منزل موظف في بغداد ويسرقون مصوغات ذهبية وعجلة مدنية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مجموعة مسلحة اقتحمت منزل موظف في بغداد وسرقت مصوغات ذهبية وعجلة مدنية.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة اقتحمت مساء اليوم، منزل موظف يعمل في هيئة تقاعد الانبار في منطقة العامرية في بغداد، واحتجزت افراد العائلة في احدى الغرف، فيما قامت بسرقة مصوغات ذهبية تقدر بنصف كيلو ومبلغ مالي قدره ٥ ملايين دينار عراقي وعجلة نوع رانج روفر موديل ٢٠١٩".
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