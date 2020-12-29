القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه من المتوقع أن نفقد عشرات آلاف الأرواح بسبب فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة قبل أن يتحسن الوضع.
وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، قد لا نرى تحسنًا فيما يخص تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة حتى شهر مارس المقبل.
وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب، قائلًا: "حتى الآن لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا سوى نحو مليونيّ أمريكي ويجب أن يتسارع معدل التطعيم".
وأكد بايدن، أنه سيستخدم قانون الإنتاج الدفاعي للمساعدة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وجهود أخرى لمكافحته.
كانت هذه تفاصيل خبر سيناريو مظلم.. توقعات بايدن لجائحة كورونا خلال الأشهر المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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