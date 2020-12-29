هجوم إرهابي قرب مشروع فرنسي للغاز شمالي موزمبيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم إرهابيون، الثلاثاء، قرية تقع قرب مشروع ضخم لإنتاج الغاز تشارك فيه مجموعة "توتال" الفرنسية شمالي موزمبيق.

ونفّذ أفراد من جماعات مسلحة بايعت تنظيم داعش الإرهابي عام 2019، هجوما على قرية مونجاني في محافظة كابو دلغادو، حيث تعاني البلاد من هجمات مسلحة منذ أكثر من 3 أعوام.



وأفاد مصدر أمني أن "السكان لجأوا إلى قرية سنغا" الواقعة ضمن موقع مشروع الغاز على مسافة حوالي 5 كيلومترات من موقع الهجوم.



وفي عام 2017 شنت جماعات مسلحة تعرف محليا باسم "الشباب"، هجمات دموية في هذه المنطقة.

وتقول الحكومة إن 570 ألف شخص في المجموع فروا من أعمال العنف التي ارتكبتها هذه الجماعات المسلحة، ومن بينهم 250 ألف طفل بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وتعدّ المنطقة استراتيجية بسبب احتياطات ضخمة من الغاز يزمع تحويلها إلى غاز سائل وهو أمر يعتمد عليه هذا البلد الفقير الواقع في جنوب أفريقيا من أجل زيادة دخله.