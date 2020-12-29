الولايات المتحدة.. أكثر من 168 ألف إصابة خلال 24 ساعة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بأكثر من 168 ألف إصابة، و1718 حالة وفاة.
وجاء في بيان الجامعة، اليوم الثلاثاء، "تم تسجيل 168817 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، و1718 حالة وفاة".
وسجلت جامعة هوبكنز الأسبوع الماضي حدا أقصى للإصابات اليومية في البلاد، والتي بلغت أكثر من 249 ألف إصابة.
وبحسب بيانات الجامعة، فمنذ بداية انتشار الوباء في الولايات المتحدة، تم تسجيل أكثر من 19.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 334 ألف حالة وفاة.
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